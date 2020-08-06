Başkentte korona virüs denetimi - Son Dakika

Başkentte korona virüs denetimi

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün duyurduğu ve İçişleri Bakanlığı'nca da genelge ile duyurulan ve 81 ilde yapılması planlanan korona virüs denetimi kapsamında Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde karma bir denetim gerçekleşti.

Emniyet, tarım, sağlık ve zabıta ekipleri Covid-19 salgını nedeniyle Yeniumahalle ilçesine bağlı Batıkent'te karma bir denetim gerçekleşti. Denetimde korona virüs sebebiyle alınan kararların işletmeler tarafından uygulanıp uygulanmadığı kontrol edildi. Çeşitli kafe, lokanta, taksi durakları gibi yerlerde yetkililerce kontroller yapıldı. Denetimlerde özellike maske, masalar arası mesafe, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığına dikkat edildi. Kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uygulanırken, maske takmayan vatandaşlara ise idari para cezası kesilip maske verildi.