Başkentte korona virüsü denetimlerinde kurallara uymayanlara ceza kesildi - Son Dakika

Başkentte korona virüsü denetimlerinde kurallara uymayanlara ceza kesildi

ANKARA - Türkiye'de 81 ilde olduğu gibi Ankara'da korona virüse karşı alınması gereken tedbirler çerçevesinde denetim gerçekleştirildi.

Korona virüsü salgınına karşı sıklaştıran denetimler kapsamında 81 ilde olmak üzere kontroller yapıldı. Başkent Ankara'da yapılan denetimler çerçevesinde pek çok nokta denetlendi. Bu kapsamda Zabıta, Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Jandarma Komutanlığı, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Müftülük ekipleri

denetime katıldı.

Ekipler denetimde sosyal mesafe kurallarına uyma ve maske takma zorunluluğuna dikkat çekti. Bunun yanında berber, kuaför güzellik merkezleri, AVM'ler ticari taksiler, pazar yerleri, sosyete pazarları, şehiriçi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, kahvehane ve kıraathaneler, hamam, sauna buhar odaları, kaplıca ve kapalı yüzme havuzları ile lokanta, restaurant, kafe ve benzeri yerler ile spor merkezleri gibi alanlar, konaklama tesisleri, mesire alanları, çay bahçeleri, dernek ve lokalleri, nikah ve düğün salonları, internet kafe ile oyun salonları, lunaparklar ve tematik parklar denetimin sürdüğü yerler oldu. Polis ekipleri sokakta maske takmayan vatandaşlara cezai işlem uyguladı. Zabıta ise işyerlerinde yaptığı denetimde maske takmayan çalışanları uyararak işyeri ruhsat sahibine ceza uyguladı. Bu çerçevede bir fırın sahibine para cezası kesildi.