Başkentte koronavirüs önlemleri sıklaştırıldı - Son Dakika

Ankara Valiliğinin yeni tip koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında, tüm ilçelerde oluşturulan çok sayıda uygulama noktasında polisler araç sürücülerini durdurarak ateşlerini ölçüyor, evde kalmaları konusunda uyarıyor.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında aldıkları önlemleri artırdı.

Bu kapsamda başkentin genelinde çok sayıda uygulama noktası oluşturuldu. Tüm emniyet birimlerinden polislerin görev yaptığı noktalarda trafik tek şeride düşürülerek araçlar kontrol ediliyor.

Sürücülerle araçtaki diğer kişilerin ateşleri tek tek ölçülüyor. Vatandaşlara neden sokağa çıktıklarını soran polisler, onları evde kalmaları konusunda ikaz ediyor.

Resmi izinleri olmadığı halde dışarıda bulunan 65 yaş üstü vatandaşlara ise para cezası kesiliyor.

AA muhabirine değerlendirmede bulunan bazı araç sürücüleri, "yerinde bir uygulama" yapıldığını belirterek, polislere teşekkür etti.

Uygulama noktalarının gelecek günlerde artırılacağı öğrenildi.