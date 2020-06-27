Başkentte koronavirüs sessizliği - Son Dakika

İçişleri Bakanlığının, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için yayımladığı genelgeyle ilan edilen ve 81 ili kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 09.30 itibarıyla başladı. Ankara'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.