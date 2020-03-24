Başkentte koronavirüs tedbirleri kapsamında parklarda ücretsiz internet hizmeti durduruldu - Son Dakika

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Başkentte koronavirüs tedbirleri kapsamında parklarda ücretsiz internet hizmeti durduruldu
6 saat önce
Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, kent genelindeki parklarda ücretsiz olarak verdiği kablosuz internet hizmetini geçici olarak durdurduğunu bildirdi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, kent genelindeki parklarda ücretsiz olarak verdiği kablosuz internet hizmetini geçici olarak durdurduğunu bildirdi.
Belediyenin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Ücretsiz internet hizmeti sunduğumuz parklarımızda kalabalıklar oluşması ve sosyal mesafe korunamadığından dolayı bu hizmetimiz geçici olarak durdurulmuştur." ifadeleri kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 07:58 Kaynak: AA
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