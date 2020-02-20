Kosova Milli Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Kosova'nın Ankara Büyükelçisi İlir Dugolli'nin ev sahipliğinde başkentte bir otelde düzenlenen davete Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adnan Ertem ile çok sayıda diplomatik misyon şefi, diplomat ve gazeteci katıldı.

Resepsiyon, iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

"Kosova'ya FETÖ ile mücadeledeki desteği için teşekkürler"

Bakan Pekcan, burada yaptığı konuşmada, kardeş Kosova halkının milli gününü tebrik etti.

İki ülkenin ortak tarih ve derin dostluğunun önemine işaret eden Pekcan, Kosova'daki Türkler ile Türkiye'deki Kosovalıların iki ülke ilişkilerini güçlendiren bir bağ bulunduğunu söyledi.

Pekcan, geçen yıl imzalanan Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması'nı (STA) hatırlatarak, karşılıklı ticaret hacminin artırılacağını da vurguladı.

Bakan Pekcan, "Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Kosova'da mükemmel işlere imza atıyor, hem Kosova'nın Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve kültürüne hem de ilişkilerimize katkıda bulunuyor. Ayrıca Kosova'ya, sadece Türkiye'yi değil, Kosova'yı da hedef alan FETÖ ile mücadelemize destek verdiği için teşekkür ederim." diye konuştu.

"Fırsatları kaçırmamak için elimizden geleni yapacağız"

Büyükelçi İlir de Türkiye'nin Kosova'nın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biri olduğuna işaret ederek, "Hem ülkemizin 12. doğum gününü hem de Kosova ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 12. yılını kutlamaktayız. Nasıl ki burada ülkemi temsilen bir büyükelçi olarak görev yapmak bir onursa, güvenilir bir ortak ve dost olarak bizimle olan Türk halkı ve Türkiye Cumhuriyeti'ne minnet duymaktayız." ifadelerini kullandı.

İki ülkenin devlet başkanlarının karşılıklı ilişkileri mükemmel düzeyde yürüttüğünü söyleyen İlir, temasların her düzeyde sürmesinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

İlir, Türkiye ve Kosova'nın ikili ticaretinin gelişmesi ve daha dengeli olmasını sağlayacak serbest ticaret anlaşmasının geçen yıl imzalanmasından memnuniyet duyduğunu belirterek, "Fırsatlar çok ve biz bu fırsatları kaçırmamak için elimizden geleni yapacağız." dedi.