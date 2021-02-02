Kovalamaca sonucu yakalanan otomobil sürücüsüne yaklaşık 10 bin lira ceza uygulandı - Son Dakika

Kovalamaca sonucu yakalanan otomobil sürücüsüne yaklaşık 10 bin lira ceza uygulandı

02.02.2021 07:27

Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasında polisin "Dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı.

Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasında polisin "Dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı.

Merkez Çankaya ilçesinde 06 CCB 817 plakalı otomobilin sürücüsü Kemal P, polisin "Dur" ihtarına rağmen kaçmaya başladı.

Kovalamaca sırasında polis aracına da çarpan sürücü, yaklaşık 10 kilometre sonra Altındağ ilçesindeki Gültepe TOKİ Blokları önünde yakalandı.

Otomobilde yapılan aramada uyuşturucu enjekte etmekte kullanılan tüp bulundu.

Sürücüye "sokağa çıkma kısıtlamasına ve polisin dur ihtarına uymamak", "maske takmamak", "ehliyetsiz araç kullanmak" ve "trafiği tehlikeye düşürmek"ten yaklaşık 10 bin lira ceza kesildi.

Kovalamaca sonucu yakalanan otomobil sürücüsüne yaklaşık 10 bin lira ceza uygulandı
Kovalamaca sonucu yakalanan otomobil sürücüsüne yaklaşık 10 bin lira ceza uygulandı
Kovalamaca sonucu yakalanan otomobil sürücüsüne yaklaşık 10 bin lira ceza uygulandı
Kovalamaca sonucu yakalanan otomobil sürücüsüne yaklaşık 10 bin lira ceza uygulandı

Otomobil, Altındağ, Çankaya, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovalamaca sonucu yakalanan otomobil sürücüsüne yaklaşık 10 bin lira ceza uygulandı - Son Dakika


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