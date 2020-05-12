Başkentte Kovid-19 tedavisi tamamlanan hasta alkışlarla taburcu edildi - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan hasta, alkışlar eşliğinde taburcu edildi.
Koronavirüs testi pozitif çıkan F.A, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Yaklaşık 15 gün süren tedavisi olumlu sonuçlanan F.A, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde evine uğurlandı.
Öte yandan Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesinde 280 kişiye Kovid-19 taraması yapılırken test sonucu pozitif çıkan 52 kişi hastanede tedavi altına alındı, tedavisi tamamlanan ve iyileşen 21 hasta ise taburcu edildi.