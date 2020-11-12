Başkentte "Kovid-19 tedbirleri" denetimi yapıldı - Son Dakika

Başkentte "Kovid-19 tedbirleri" denetimi yapıldı

12.11.2020 11:49
Başkentte

Ankara Valiliği, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yapılan denetimlerde 19 bin 236 kişiye 5 milyon 717 bin 52 lira ceza uygulandığını bildirdi.

Ankara Valiliği, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yapılan denetimlerde 19 bin 236 kişiye 5 milyon 717 bin 52 lira ceza uygulandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 11 Ekim-11 Kasım tarihlerinde Kovid-19 denetimi gerçekleştirildiği belirtildi.

Denetimlerde, maske takmayarak hem kendi sağlığını hem de toplum sağlığını tehdit eden 19 bin 236 kişiye toplam 5 milyon 717 bin 52 lira ceza verildiği kaydedildi.

Ankara Valiliği, Kasım, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkentte 'Kovid-19 tedbirleri' denetimi yapıldı - Son Dakika


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