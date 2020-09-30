Başkentte küçükbaş hayvan hırsızlığına tutuklama - Son Dakika

Başkentte küçükbaş hayvan hırsızlığına tutuklama

Başkentte hobi bahçesinden 4 küçükbaş hayvanı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Başkentte hobi bahçesinden 4 küçükbaş hayvanı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Altındağ ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde A.K'ye ait hobi bahçesinden 4 küçükbaş hayvan çalındığı ihbarı üzerine jandarma çalışma başlattı.

Ekipler, aynı mahallede M.B'ye ait bahçede buldukları hayvanları A.K'ye teslim etti.

M.B'nin yanı sıra olayın şüphelisi olduğu tespit edilen İ.K. ile A.T, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.B. ve İ.K. adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken A.T. ise tutuklandı.

Başkentte küçükbaş hayvan hırsızlığına tutuklama
Başkentte küçükbaş hayvan hırsızlığına tutuklama
Başkentte küçükbaş hayvan hırsızlığına tutuklama
Başkentte küçükbaş hayvan hırsızlığına tutuklama

Altındağ, Jandarma, Kavaklı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 18:11 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkentte küçükbaş hayvan hırsızlığına tutuklama - Son Dakika

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