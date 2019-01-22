Son Dakika Haberleri: Başkentte Kumar Operasyonu

Başkentte Kumar Operasyonu

16 dakika önce

Ankara'nın Çankaya ilçesinde kumar oynatıldığı belirlenen iş yerlerine polis ekiplerince operasyon düzenlendi.

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Ankara'nın Çankaya ilçesinde kumar oynatıldığı belirlenen iş yerlerine polis ekiplerince operasyon düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğine bağlı ekipler, Çankaya'nın Hilal ile Yıldızevler mahallelerindeki adreslerde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu adreslere düzenlenen baskında ekipler, yer temin eden ve kumar oynatan M.Ç, U.A, F.M ve N.B ile kumar oynadıkları tespit edilen 17 kişi hakkında yasal işlem yaptı.

Operasyonda yer temini ve kumar oynatma suçlarından gözaltına alınan M.Ç, U.A, F.M ve N.B'nin söz konusu adreslerde bilgisayar üzerinden sanal ortamda kumar oynattığı tespit edildi.

Ekipler, kumarın para karşılığında verilen flash belleklerle oynatıldığını belirledi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:17 Kaynak: AA

Çankaya, Ankara, 3. Sayfa
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