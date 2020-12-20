Başkentte kundaklanan kafede hasar oluştu - Son Dakika

Başkentte kundaklanan kafede hasar oluştu

20.12.2020 23:05

Başkentte kundaklanan kafede hasar meydana geldi.

Başkentte kundaklanan kafede hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Doğantepe Mahallesi Yıldız Caddesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler camını kırarak girdikleri kafeyi ateşe verdi.

Yangın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kapalı olan kafede hasar oluştu.

Kundaklamaya karıştığı değerlendirilen 6 kişi, bir araçta bulundukları sırada gözaltına alındı ve işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Başkentte kundaklanan kafede hasar oluştu
Başkentte kundaklanan kafede hasar oluştu
Başkentte kundaklanan kafede hasar oluştu
Başkentte kundaklanan kafede hasar oluştu

Doğantepe, Altındağ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkentte kundaklanan kafede hasar oluştu - Son Dakika


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