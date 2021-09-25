Başkentte 'kupon dolandırıcılarına' operasyon: 60 kişi tutuklandı - Son Dakika

Ankara'da 'kupon dolandırıcılarına' yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonlarda 60 kişi tutuklandı.

Ülke çapında birçok kişiyi yüksek oranlı kuponlar üzerinden yüklü miktarda para kazandıracakları vaadiyle mağdur eden 'kupon dolandırıcılarına' operasyon düzenlendi. Sosyal medya platformları üzerinden sahte hesaplarla birçok kişiyi mağdur eden dolandırıcılara 'Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık', 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma' suçlarından soruşturma başlatıldı. Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığınca farklı tarihlerde yapılan 3 operasyonda toplamda 87 kişiye işlem yapıldı. 60 şüpheli tutuklanırken, 17 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 kişi ise doğrudan serbest bırakıldı. - ANKARA