Son Dakika Haberleri: Başkentte kurban satışı başladı
Son Dakika Ekonomi Haber

Başkentte kurban satışı başladı

23 dakika önce

Bağlum Karşıyaka Mahallesi'nde açılan kurbanlık satış pazarında, küçükbaş kurbanlıklar 700 ile 2 bin TL, büyükbaşlar ise 7 bin ile 18 bin TL arasında satışa sunuldu.

Başkentte kurban satışı başladı, System.String[]
Bağlum Karşıyaka Mahallesi'nde açılan kurbanlık satış pazarında, küçükbaş kurbanlıklar 700 ile 2 bin TL, büyükbaşlar ise 7 bin ile 18 bin TL arasında satışa sunuldu.
Karşıyaka, Bağlum, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:41 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye 1 yılda 555 milyar TL kaynağını israf ediyor Soylu'nun "Yaptırmayız" çıkışına rağmen Suriyeliler eylem yapma kararı aldı Şarkıcı Emrah, 17 milyon lira değerinde deniz uçağı almaya karar verdi Oyuncu Tamer Karadağlı'dan Çocuklar Duymasın itirafı: Artık oynamayı düşünmüyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.7.2019 18:04:41. #7.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkentte kurban satışı başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]