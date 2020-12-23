Başkentte kurtarılan cins köpeklere yapılan eziyet raporla belgelendi - Son Dakika

Başkentte kurtarılan cins köpeklere yapılan eziyet raporla belgelendi

23.12.2020 17:19
Başkentte kurtarılan cins köpeklere yapılan eziyet raporla belgelendi, System.String[]

Keçiören'de uygun olmayan koşullarda tutuldukları yerden kurtarılan 68 cins köpekten örneklem olarak belirlenen 4'ü üzerinde yapılan muayene, hayvanlara geri dönüşü olmayan zararlar verildiğini gözler önüne serdi.

Keçiören'de uygun olmayan koşullarda tutuldukları yerden kurtarılan 68 cins köpekten örneklem olarak belirlenen 4'ü üzerinde yapılan muayene, hayvanlara geri dönüşü olmayan zararlar verildiğini gözler önüne serdi.

Kurtarılan köpeklerin durumuna ilişkin, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinde yapılan muayenenin ardından rapor hazırlandı.

Rapora göre, uygunsuz bir ortamda, hayvan refahına aykırı koşullarda barındırılan ve havlama reaksiyonu gösteremeyen köpeklerin durumu ve yapılacak muayene için zorunlu genel anestezinin riskleri dikkate alınarak, uygun bir örneklemeyle yeterli olabilecek en az sayıda köpeğin muayenesinin yapılması kararlaştırıldı. Bu kapsamda farklı ırklardan 4 köpek muayene edildi.

"Hastaneye getirildiklerinde bitkin haldeydiler"

Fiziksel muayenede, köpeklerin kıl örtüsünün mat ve karışık görünümde olduğu, beden, baş ve bacaklarda kılların yaygın olarak idrar, dışkı ve diğer kirleticilerle bulaşık halde bulunduğu, hayvanlarda yetersiz beslenmeye bağlı kas kaybını da kapsayan ileri düzeyde beden zayıflığı ve bitkinlik ile aşırı sıvı kaybı bulunduğu belirlendi.

Köpeklerin kas ve iskelet sistemlerinde fonksiyonel bir bozukluk görülmemesine karşın, çevreye anormal derecede ilgisizlik durumda olmaları nedeniyle hareket etme istek ve eğilimi göstermedikleri gözlemlendi.

Muayene bulguları değerlendirildiğinde ses tellerine yönelik ameliyat girişiminde bulunulduğu iddiasının gerçek olduğu ancak doku hasarının düzeyi dikkate alındığında, operasyonun sadece "ses tellerinin alınması" olarak adlandırılamayacağı vurgulandı.

Köpeklerin gırtlak bölgesinde hedeflenenden çok daha fazla miktarda dokunun hasara uğratıldığı, standart bir cerrahi yöntem uygulanmadan ve bölgenin hayati önemi gözetilmeden özensizce ve rastgele çalışıldığı tespit edildi.

"Oluşturulan fiziksel hasar ve ses kaybı kalıcı"

Gırtlaktaki doku kaybının genel görünümü ve şekli dikkate alındığında, bu denli kontrolsüz yapıldığı anlaşılan ve bilimsel yöntemlere aykırı görünen uygulamanın bistüri ya da makas gibi klasik cerrahi aletlerden ziyade elektrokoter gibi "yakıcı ve dağlayıcı bir cihaz" yardımıyla gerçekleştirildiği belirlendi.

Ayrıca, oluşturulan fiziksel hasarın ve ses kaybının kalıcı olduğu, üst solunum yollarında kalıcı hasar bulunduğu için hayvanların enfeksiyonlara ve diğer pek çok sağlık riskine yatkın hale geldiği, genel sağlık durumlarının zayıf olduğu, maruz kalınan uzun süreli travma ve geçen süreçte çevresel uyaran azlığı nedeniyle davranış terapisine gereksinim olduğu, hayvanların geri kalan yaşamları boyunca yakın gözetim altında ve özel ilgiyle bakımlarının güvence altına alınmasının zorunlu olduğu kanaatine varıldı.

Ay başında uygun olmayan koşullarda bulunmuşlardı

Başkentte, 2 Aralık'ta bir binanın bodrumunda uygun olmayan koşullarda, ticari amaçla yetiştirildiği iddia edilen farklı cinslerde 68 köpek bulunmuştu.

Ses tellerinin alındığı iddia edilen köpekler, tespit için Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesine gönderilmişti.

Ankara Üniversitesi, Veteriner, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkentte kurtarılan cins köpeklere yapılan eziyet raporla belgelendi - Son Dakika


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