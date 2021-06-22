Başkentte kuvvetli sağanağın ardından araçlar su altında kaldı - Son Dakika

-Amatör kamera tarafından Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi'ndeki sağanağın görüntülenmesi

-Sağanağın ardından su altında kalan araçların görüntülenmesi ANKARA - Başkentte öğle saatlerinden sonra başlayan kuvvetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kentte öğleden sonra bastıran sağanak, Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi'ndeki cadde ve sokaklarda su birikintilerinin oluşmasına, araçların su altında kalmasına neden oldu.