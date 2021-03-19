Başkentte 'kuyumcu' zirvesi - Son Dakika

Başkentte 'kuyumcu' zirvesi

19.03.2021 11:05
Başkentte 'kuyumcu' zirvesi, System.String[]

Erzurum Kuyumcular Odası ve Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Rasim Fırat, kuyumcular hakkında çıkarılması planlanan ve 500 gram altın teminat alınması gündemde olan yasa taslağıyla ilgili Ankara'da temaslarda bulundu.

Erzurum Kuyumcular Odası ve Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Rasim Fırat, kuyumcular hakkında çıkarılması planlanan ve 500 gram altın teminat alınması gündemde olan yasa taslağıyla ilgili Ankara'da temaslarda bulundu.

İç Ticaret Genel Müdürü Adem Başar, Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürü Necmettin Erkan ile Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ile bir araya gelen ESOB Başkanı Fırat, yasa taslağının değiştirilmesi ve kuyumcu esnafının mağdur olmaması için talepleri sıraladı. Taleplerin olumlu karşılandığını söyleyen Başkan Fırat, gelişmeleri yakından takip ettiklerini bildirdi.

İşte O Talepler

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna dayanılarak "Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik Taslağı" hazırlanmış olup, bu taslağa ilişkin ESOB Başkanı Rasim Fırat'ın talepleri şöyle:

1-İlgili yönetmeliğin Teminat başlıklı 11. Maddesinin 1. fırkasında " Kamu sermayeli bankalar veya kamu sermayeli katılım bankalarında kuyum işletmesi adına açılan hesaba beş yüz gram altın teminat olarak yatırılır." denilmektedir. Bu madde mevcut kuyum işletmeleri için muaf tutulmalıdır. Ayrıca Gümüş işi ile uğraşan işletmeler ile yarı değerli taş işleyip satan firmalarda bu maddenin kapsamı dışına alınmalı sadece yeni kuyum işletmesi açan ve Altın, Platin gibi değerli madenler ile değerli taş işleyenler için bu madde uygulanmalıdır. Çünkü gümüş işleyen işletmeler ve yarı değerli taş işleyen işletmeler genellikle küçük işletmeler olduklarından bu tutarı teminat olarak vermeleri mümkün değildir. Özellikle ilimizde bu tür işletmeler çoğunlukta olup, mevcut işletmelerinde bu teminatı ödeyecek maddi imkanları bulunmamaktadır. Birçok ilimizde de durum aynıdır. Ayrıca ilimize özgü olan başka bir yerde üretimi olmayan ve yarı kıymetli taş olan Oltu taşı işe ilgili süs eşyalarının imal eden ve satan işletmelerde bu madde kapsamının dışında tutulması gerekmektedir. Lüle taşı için aynı durum söz konusudur.

2-İlgili yönetmeliğin İş yeri şartları ve ruhsatlandırma başlığı altında bulunan 7. Maddenin 2. Fıkrasından "Kuyum işletmelerinin birinci fıkrada belirtilen iş yeri şartlarını haiz olup olmadığı, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilmeden önce yetkili idare tarafından yerinde kontrol edilir. Bu şartları haiz olmayan kuyum işletmelerine iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilemez " denilmektedir. Bu maddede yetkili idare olarak o ilde bulunan Kuyumculukla ilgili Meslek Odası eklenmelidir. Meslek Odası Olmayan illerde Esnaf Odaları Birlikleri bu görevi üstlenmelidir.Bu şekilde ibarenin eklenmesi işletmenin açılısında daha titiz ve şeffaf bir uygulama oluşturacaktır. Ayrıca sadece iş yeri açılışının dışında, Kuyumcu işletmelerinin satmış oldukları altınların ayar kontrolünde ilgili meslek odasına da yetki verilmelidir.

3-Kuyum işletmesinin yükümlülükleri başlıklı 12. Maddenin 2. Fıkrasının a bendinde Kuyum veya herhangi bir menkulü emanet almamak ya da başka bir amaçla saklamamak denilmektedir. Kuyum işi yapan esnaflarımız Hurda altınlarını yapılmak üzere imalat yapan atölyelere emanet olarak verip yapıldıktan sonra geri almaktadır. Bu durum da bir çeşit emanet verme işlemdir. Bu durum göz önünde bulundurularak ilgili madde revize edilmelidir.

4-Kuyum ticareti yapmayan, sadece Kuyumcular tarafından gönderilen altınları işleyip tekrar kuyumculara göndermek sureti ile ticaret yapan, kuyumcu atölyeleri Maliye kayıtlarında Nace Kodlarına göre Kuyumcu olarak gözükmektedir. Bu kişiler, küçük atölyelerde sadece kendilerine ait olmayan ürünlerin işlenmesi ve tamirini gerçekleştirerek işçilikten para kazanan küçük esnaflarımızdır. Bu kişilerinde, bu yönetmeliğin kapsamı dışına alınması gerekmektedir. - ERZURUM

Başkentte 'kuyumcu' zirvesi
Başkentte 'kuyumcu' zirvesi
Başkentte 'kuyumcu' zirvesi

Esnaf ve Sanatkarlar, Kuyumcu, Altın, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkentte 'kuyumcu' zirvesi - Son Dakika Ekonomi


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