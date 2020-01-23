Başkentte, LPG'li otomobil akaryakıt istasyonunda yandı - Son Dakika

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Başkentte, LPG'li otomobil akaryakıt istasyonunda yandı
6 saat önce
Başkentte, akaryakıt istasyonunda LPG'li bir otomobilde yangın meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 06:38 Kaynak: AA
Başkentte, akaryakıt istasyonunda LPG'li bir otomobilde yangın meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Mamak ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda, sürücüsü Nail Güler (68) tarafından LPG alınan 06 FND 25 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen sebeple alev aldı.
Alevler, istasyon görevlileri tarafından kısa sürede söndürüldü.
Vücudunda ağır yanıklar oluşan Güler ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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