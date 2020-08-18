Başkentte 'Mahalle Denetim Ekipleri' mesaiye başladı - Son Dakika

ANKARA'da, evde izolasyon hükümlerini ihlal edenlere yönelik oluşturulan 'Mahalle Denetim Ekipleri' göreve başladı. Pursaklar Kaymakamı Mehmet Yıldız, "Ekipler, pozitif ve temaslı vatandaşlarımızın evde kalmalarına, ihtiyaçlarını çözme noktasında yardımcı olacaklar" dedi.

Ankara'da, Vali Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nda, evde izolasyon hükümlerini ihlal edenlere karşı 'Mahalle Denetim Ekipleri'nin oluşturulması kararlaştırıldı. Bu kapsamda, Pursaklar ilçesinde, kaymakamlık tarafından 200 kişilik ekip oluşturuldu. Mahalle muhtarları, okul müdürleri, öğretmenler, belediye görevlileri, kolluk kuvvetleri ile kamu kurumlarında görevli kişilerden oluşturulan ekipler, ilçede denetimlere başladı. Ekipler, 21 mahallede iş yerlerini ziyaret ederek, vatandaşı maske, sosyal mesafe ve el hijyeni konularında uyardı.

'SAHADA ÇALIŞMA BAŞLADI'Pursaklar Kaymakamı Mehmet Yıldız, ilçede denetimlere başladıklarını söyleyerek, "'Mahalle Denetim Ekipleri'miz mahalle muhtarları, okul müdürleri, öğretmenler, belediye görevlileri ve kolluk kuvvetleri ile kamu kurumlarından görevleri kişilerden oluşuyor. Ayrıca vakaların seyrine göre de apartman yöneticileri ve mahalledeki diğer gönüllü arkadaşlardan 'Mahalle Denetim Ekipleri'mizi oluşturduk. Bugün itibarıyla ekiplerimiz sahada çalışmaya başladılar. 'Mahalle Denetim Ekipleri' pozitif ve temaslı vatandaşlarımızın evde kalmalarına yardımcı oluyorlar. Ayrıca o kişilerin ihtiyaçlarını çözme noktasında yardımcı olacaklar. Mahallenin esnafıyla bakkalıyla apartman görevlileriyle irtibata geçerek bilgi alışverişinde bulunuyorlar. Vatandaşlarımızın ve hepimizin sağlığı açısından takibini sağlayacaklar" dedi.'AMACIMIZ İNSANLARIMIZI KISA ZAMANDA SAĞLIĞINA KAVUŞTURMAK'Kaymakam Yıldız, halkın güvenliği ve sağlığına dikkat çekerek, "Bir mahalledeki vakayı herkes bilsin, gibi bir düşüncemiz yok. 'Mahalle Denetim Ekipleri'miz bu vakadan haberdar olsun. Bu ekiplerimiz bu adreslere ve isimlere sahipler. Bunları sadece kendileri kullanmak kaydıyla mahalledeki diğer bileşenlerle elbette paylaşacaklardır. Amacımız insanlarımızı kısa zamanda sağlığına kavuşturmaktır. Ancak pozitif ya da temaslı vaka olup da dışarı çıkan vatandaşlarımızın da bu gayretini çok olumlu karşılayamayız. Cezai işlem uygulamaktan geri durmayacağımızı belirtmek isterim. Bu ekiplerimiz sadece denetim faaliyeti yürütmeyecekler, aynı zamanda rehberlik yapacaklar. Kendi sorumluluk sahalarında maske, mesafe ve hijyen denetiminde de bulunacaklar" diye konuştu.

Pursaklar Merkez Mahallesi'nin muhtarı Mustafa Onat ise kurulan ekipler ile mahallenin belirli noktalarında vatandaşı salgına karşı uyarmak için mücadele vereceklerini belirterek, "Türkiye genelinde arttığı gibi mahallemizde de vaka sayılarında artış yaşanıyor. Bu vaka sayılarındaki artıştan dolayı tedirgin olduk. Oluşturulan 'Mahalle Denetim Ekipleri' ile belirli noktalarda buluşup, vatandaşlarımızın toplu alanlara gitmemeleri hakkında uyarılarda bulunacağız. Bunun için elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz" dedi.