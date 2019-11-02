Son Dakika Haberleri: Başkentte "mail order" yöntemiyle dolandırıcılık
Son Dakika Güncel Başkentte 'mail order' yöntemiyle dolandırıcılık

Başkentte "mail order" yöntemiyle dolandırıcılık

7 saat önce

Başkalarına ait kredi kartı bilgilerini kullanarak "mail order" yöntemiyle alışveriş yapan suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Başkentte

Başkalarına ait kredi kartı bilgilerini kullanarak "mail order" yöntemiyle alışveriş yapan suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 13 vatandaşın Facebook ve Instagram gibi sosyal medya hesaplarına ve telefonlarına gönderdikleri e-devlet logolu linklerle kredi kartı veya "mail order" bilgilerini çaldıklarını belirledikleri suç örgütünün üyelerini takibe aldı.

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonrası suç örgütünün 2 ay önce İstanbul'dan Ankara'ya gelerek ev kiraladıklarını ve talimatları "Ceo" lakaplı elebaşlarından aldıklarını tespit etti.

Harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonla 5 zanlıyı gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde arama yapan ekipler, bilişim dolandırıcılığı yolu ile elde edilen 48 cihazı ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan, ikisi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Sipariş verdikleri ürünleri mağazalardan teslim almışlar

Zanlıların, emniyetteki sorgularında yaptıkları bu tür dolandırıcık eylemlerine kendi aralarında "reset" diye adlandırdıklarını ifade ettikleri öğrenildi.

Başkalarına ait kredi kartı bilgileri kullanılarak "mail order" yöntemiyle alışveriş yapan örgüt üyelerinin sipariş verdikleri laptop, tablet ve akıllı telefon gibi ürünleri mağazalardan teslim alma anları güvenlik kameralarına da yansıdı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 12:24 Kaynak: AA
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