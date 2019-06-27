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Başkentte makaron operasyonu

46 dakika önce

Başkentte düzenlenen operasyonda makaron olarak adlandırılan 5 milyon 200 bin sahte bandrollü boş filtreli sigara kağıdı ele geçirildi.

Başkentte makaron operasyonu, System.String[]
Başkentte düzenlenen operasyonda makaron olarak adlandırılan 5 milyon 200 bin sahte bandrollü boş filtreli sigara kağıdı ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, sahte bandrollü boş makaron bulunduğunu tespit ettikleri Yenimahalle'de bulunan bir depoya operasyon düzenleyerek 06 GA 5032 plakalı bir araç içerisinde de arama yaptı.
Operasyonda, 5 milyon 200 bin sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.B.A. ve A.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 07:40 Kaynak: AA
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Yenimahalle, Güncel
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