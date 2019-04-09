Son Dakika Haberleri: Başkentte Manolo Carrasco ile İspanyol Rüzgarı Esecek

Başkentte Manolo Carrasco ile İspanyol Rüzgarı Esecek

1 saat önce

Sevda-Cenap And Müzik Vakfınca düzenlenen 36. Uluslararası Ankara Müzik Festivali kapsamında, İspanyol sanatçı Manolo Carrasco ve Sounds From Spain flamenko gösterisi sanatseverlerle buluşacak.

Başkentte Manolo Carrasco ile İspanyol Rüzgarı Esecek, System.String[]
Sevda-Cenap And Müzik Vakfınca düzenlenen 36. Uluslararası Ankara Müzik Festivali kapsamında, İspanyol sanatçı Manolo Carrasco ve Sounds From Spain flamenko gösterisi sanatseverlerle buluşacak.

Vakıftan yapılan yazılı açıklamaya göre, İspanya'da 33, diğer ülkelerde 20 albümle sevenleriyle buluşan genç piyano dehası ve orkestra şefi Carrasco, festival kapsamında sahne alacak.

Sounds From Spain flamenko gösterisiyle izleyenleri 19. yüzyıldan bugüne uzanan bir yolculuğa çıkaracak Carrasco, dünyaca ünlü besteciler Francisco Tarrega, Enrique Granados, Isaac Albeniz, Manuel de Falla, Luigi Boccherini'den eserler seslendirerek klasik müziği flamenkoyla harmanlayacak.

Hem kulağa hem göze hitap eden gösteri boyunca sanatçıya 6 flamenko dansçısı ve 7 müzisyen eşlik edecek.

And Turizm Ticaret ve Sanayi AŞ'nin sponsorluğunda gerçekleştirilecek Manolo Carrasco ve Sounds From Spain flamenko gösterisi, 12 Nisan saat 20.00'de MEB Şura Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak.

Manolo Carrasco kimdir?

İspanya Cadiz'de 1974'te dünyaya gelen Carrasco, müzik eğitimine Manuel de Falla Konservatuvarında başladı. Carrasco, üniversite eğitimi boyunca müzik ve kompozisyon eğitimleri aldı.

Orkestra şefliği konusunda da kendini geliştiren sanatçı, ilk kez 19 yaşındayken "Suenos de Juventud" albümünün kayıtları sırasında Londra Kraliyet Filarmoni Orkestrasını yönetti.

Beş kıtada konser veren Carrasco, 2015'de Moskova'daki Kızıl Meydan ve Kremlin Sarayı'nda performans sergileyen ilk İspanyol sanatçı unvanını kazandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:48 Kaynak: AA

Kültür Sanat
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