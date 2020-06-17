Başkentte maske takmak zorunlu oldu - Son Dakika

Ankara Valiliği, Bilim Kurulunun önerisiyle açık alanlar ve toplu bulunulan kapalı mekanlarda maske takmanın zorunlu kılındığını açıkladı.

Ankara Valiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bilim Kurulunun önerisi ve Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca Ankara ili içinde cadde, sokak, açık alanlar ile toplu bulunulan kapalı mekanlarda maske takmanın zorunlu kılındığı bildirildi.

Ayrıca, karara aykırı davrananlar hakkında ilgili mevzuatta belirtilen yaptırımların uygulanacağı kaydedildi.

Vali Vasip Şahin, konuyla ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Yeni normalimizin üç altın şifresi, maske, mesafe, temizlik. Sabırla, ısrarla riayet lütfen." ifadesini kullandı.