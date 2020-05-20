Başkentte medikal fabrikasında yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

Başkentte medikal fabrikasında yangın kontrol altına alındı
Ankara'da bir medikal fabrikasında yangın çıktı.
Ankara'da bir medikal fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.
Ankara'nın Temelli ilçesinde medikal üzerine olduğu öğrenilen bir fabrikada yangın çıktı. Depo kısmında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek fabrikayı sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sev edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangın sırasında fabrikada bulunan 400 civarındaki işçinin tahliye edildiği öğrenildi. Yangında büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Fabrikanın ürettiği ürünler arasında korona virüs ile mücadele kapsamında el dezenfektanı olduğu da öğrenildi. Fabrikada çalışan işçiler ve yöneticiler yangını gözyaşlarıyla izledi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 02:44 Kaynak: İHA
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