Başkentte "Mekke'nin Fethi" programı - Son Dakika
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Başkentte "Mekke'nin Fethi" programı

6 saat önce

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Çankaya Şubesince "Mekke'nin Fethi" etkinliği düzenlendi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Çankaya Şubesince " Mekke'nin Fethi" etkinliği düzenlendi.

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Konferans Salonun'daki program, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Derneğin Çankaya Şube Başkanı Cihan Uzun, burada yaptığı konuşmada, İslam dünyasındaki işgallere ve zulümlere işaret ederek, "Bütün bu işgallerin, çatışma ortamının sebebi en başta İslam coğrafyasının parçalanmışlığıdır." ifadesini kullandı.

AGD olarak Mekke'nin fethi dolayısıyla programlar düzenlediklerini belirten Uzun, iyinin, güzelin, doğrunun ve adil olanın hayatın her alanında tesisi için gayretlerini sürdüreceklerini kaydetti.

Programda, ilahi, şiir ve dualar okundu, Mekke'nin fethini anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı.

"Siyer'i Nebi" yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Başkentte Mekke'nin Fethi programı

Anadolu Gençlik Derneği, Çankaya, Mekke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 10:05 Kaynak: AA
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