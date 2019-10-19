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Başkentte metro ve Ankaray personeline güvenlik eğitimi

2 saat önce

Ankara Emniyet Müdürlüğünce, metro, Ankaray ve teleferik gibi raylı sitemlerde görev alan özel güvenlik görevlilerine, canlı bomba ve terör saldırılarına yönelik alınması gereken önlemlerle ilgili eğitimler verildi.

Başkentte metro ve Ankaray personeline güvenlik eğitimi, System.String[]

Ankara Emniyet Müdürlüğünce, metro, Ankaray ve teleferik gibi raylı sitemlerde görev alan özel güvenlik görevlilerine, canlı bomba ve terör saldırılarına yönelik alınması gereken önlemlerle ilgili eğitimler verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü koordinesinde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğüne bağlı uzman personellerin, Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren ANFA Güvenliğin 183 çalışanına verdiği eğitimler tamamlandı.

Ankara Metrosu, Ankaray ve teleferik gibi raylı ulaşım sistemlerinde görev yapan özel güvenlik görevlilerine, şüpheli şahıs ve intihar eylemcilerinin profilleri hakkında bilgi verildi.

Eğitimlerde raylı sistemlerde görev yapan özel güvenlik görevlileri; şüpheli paket ve bomba düzenekleri, canlı bomba eylemlerine karşı dikkat edilmesi gereken hususlar, intihar saldırılarının tespiti ve alınacak önlemler, özel güvenlik ve polis koordinasyonu, güvenlik sistem ve cihazlarının etkin kullanımı, şüpheli kişi arama, durdurma ve güvenli müdahale teknikleri, yabancı uyruklu şüpheli kişilerle ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda uzman personelce bilgilendirildi.

Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 08:36 Kaynak: AA
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