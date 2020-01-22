Başkentte metroda FETÖ propagandası yapan 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkentte metroda FETÖ propagandası yapan 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Başkentte metroda FETÖ propagandası yapan 4 şüpheli gözaltına alındı

6 saat önce

Ankara'da, metro seferi sırasında FETÖ propagandası yapan ve çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaşan 4 kişi yakalandı.

Başkentte metroda FETÖ propagandası yapan 4 şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Ankara'da, metro seferi sırasında FETÖ propagandası yapan ve çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaşan 4 kişi yakalandı.

Kızılay ve Batıkent metro istasyonu girişlerinde FETÖ propagandası yapmak amacıyla yürüyüş düzenlemek isteyen 66 kişi, 19 Ocak'ta Ankara Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler, haklarında "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu"na muhalefetten işlem yapılarak serbest bırakıldı.

Şüphelilerden bazılarının 20 Ocak'ta Batıkent Metro İstasyonu'nda tekrar toplanmaları üzerine polis müdahalede bulundu ve 16 kişi gözaltına alındı. Bu gruba katılmak amacıyla gelen ancak fırsat bulamayan 4 kişinin daha sonra Kızılay-Batıkent metro hattında yaptıkları FETÖ propagandasının görüntülerini sosyal medyada yayınladıkları tespit edildi.

Bunun üzerine Y.A, B.Ç, M.Ç. ve A.G. Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 ilde düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında daha önce "FETÖ üyesi olmak ya da propagandasını yapmak"tan yasal işlem yapıldığı öğrenildi. Y.A'nın aynı gerekçeyle Emniyet Genel Müdürlüğünden ihraç edildiği, B.Ç'nin örgüte finansal destek sağlayan bir şirkette çalıştığı, M.Ç. ve A.G'nin çocuklarının ise 15 Temmuz darbe girişimi davaları kapsamında tutuklu olduğu kaydedildi.

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 04:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yüksek Hızlı Tren biletlerine zam yapıldı
YHT'e zam yapıldığı ile ilgili haberlere TCDD'den açıklama geldi Simay Barlas'ın hayranları yeni paylaşımına iltifatlar yağdırdı Simge Sağın paylaştı, takipçileri hayran kaldı: Nasıl bir güzellik bu!

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 22:54:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkentte metroda FETÖ propagandası yapan 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]