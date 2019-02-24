Son Dakika Haberleri: Başkentte Metruk Binada Çıkan Yangın Söndürüldü

Başkentte Metruk Binada Çıkan Yangın Söndürüldü

1 saat önce

Başkentte, metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Başkentte, metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi'nde bulunan 5 katlı metruk bir binada yangın çıktı.

Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Binanın, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından kapatılan eski öğrenci yurdu olduğu ve uzun süredir kullanılmadığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 10:50 Kaynak: AA

Altındağ, İtfaiye, Güncel
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