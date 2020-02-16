Başkentte mezar taşlarına zarar verdikleri öne sürülen 6 çocuk adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkentte mezar taşlarına zarar verdikleri öne sürülen 6 çocuk adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Başkentte mezar taşlarına zarar verdikleri öne sürülen 6 çocuk adliyeye sevk edildi

7 saat önce

Başkentte mezar taşlarına zarar verdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 çocuğun adliyeye sevk edildiği bildirildi.

Başkentte mezar taşlarına zarar verdikleri öne sürülen 6 çocuk adliyeye sevk edildi, System.String[]

Başkentte mezar taşlarına zarar verdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 çocuğun adliyeye sevk edildiği bildirildi.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, 7 Şubat'ta Mamak Ortaköy Mezarlığı'nda bulunan bazı Hristiyan mezarlarının taşlarının kırılıp yerinden söküldüğünün tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, Ankara İl Jandarma Komutanlığınca yapılan araştırmada olayı 15-16 yaşlarında 6 çocuğun gerçekleştirdiğinin belirlendiği ifade edilerek, gözaltına alınan 6 çocuğun, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildiği bilgisine yer verildi.

Ankara, Mamak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 07:26 Kaynak: AA
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