Ankara'da bayram öncesi mezarlık ve camilerde temizlik seferberliği - Son Dakika

- Ankara'da bayram öncesi mezarlık ve camilerde temizlik seferberliği

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde bulunan mezarlık ve camilerde temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. BELPA A.Ş. ekipleri, 15 ilçede 970 camide, ANFA Genel Müdürlüğü ekipleri ise 25 ilçede bin 150 mezarlıkta detaylı temizlik ve bakım çalışmasını Kurban Bayramı öncesi tamamladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi kent genelinde mezarlık ve camilerde genel temizlik ve bakım çalışmalarını yoğunlaştırdı. Daha temiz ve sağlıklı bir Başkent için 7/24 esasına göre çalışma yapan ANFA Genel Müdürlüğü ekipleri, rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra merkez ve ilçe mezarlıklarında detaylı temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirirken, BELPA A.Ş ekipleri ise bayram namazında vatandaşların daha hijyenik bir ortamda ibadet edebilmeleri için camilerde genel temizlik çalışması yaptı. BELPA A.Ş. ekipleri, yüzey temizleyicileri ve süpürgelerle camilerin iç ve dış temizliğini yaparak 15 ilçede 970 camiyi bayram namazı için hazır hale getirdi. Kent merkezinde ve ilçelerde yer alan camilerin halıları süpürülüp kuru temizleme işlemi yapılırken, WC ile abdesthaneler de temizlendi.

Tam 112 personel ile mezarlıklarda bakım çalışması

ANFA Genel Müdürlüğü ekipleri ise 18 araç ve toplam 112 personelle mezarlıkları ziyarete hazır hale getirmek için yoğun mesai harcadı. Şu ana kadar mahalle (köy) ve şehitlikler dahil 25 ilçede 1 aydır süren çalışmalar sonucunda bin 66 mezarlığın temizlik işleri tamamlandı. Mezarlıklarda yabani ot temizliğinden tırpan işlerine, ağaç budamasından ilaçlamaya kadar birçok çalışma aynı anda gerçekleştirilirken, ANFA ekipleri Kurban Bayramı öncesi bin 150 mezarlığın temizlik ve bakım-onarım işlerini yaparak hazır hale getirdi.