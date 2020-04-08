Başkentte mezarlıklar Kovid-19 nedeniyle ziyarete kapatıldı - Son Dakika

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Başkentte mezarlıklar Kovid-19 nedeniyle ziyarete kapatıldı
6 saat önce
Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, mezarlıkları geçici süreyle ziyarete kapattı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, mezarlıkları geçici süreyle ziyarete kapattı.
Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin defin işlemlerinin günlük olarak devam ettiği belirtildi.
Paylaşımda, "Koronavirüs salgını nedeniyle hemşerilerimizin güvenliği adına cenaze sahipleri haricinde mezarlıklarımız geçici süreyle ziyarete kapatılmıştır." ifadesine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 12:58 Kaynak: AA
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