Başkentte minibüs ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Başkentte minibüs ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı

24.07.2022 01:17
Başkentte minibüs ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Başkentte minibüs ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Başkentte minibüs ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi Mermeroğlu Caddesi ile Eski Bağlar Caddesi'nin kesiştiği kavşakta, 06 DS 1717 plakalı minibüs ile 06 EV 5247 plakalı otomobil çarpıştı.

Trafik kazasında, araçlardaki 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Bağlar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkentte minibüs ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkentte minibüs ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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