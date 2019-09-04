Son Dakika Haberleri: Başkentte 'mobil bilet' dönemi başladı
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Başkentte 'mobil bilet' dönemi başladı

2 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından otobüs, raylı sistemler ve teleferik hatları ile özel toplu taşıma araçlarında kullanılabilecek mobil bilet uygulaması hayata geçirildi.

Başkentte 'mobil bilet' dönemi başladı, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından otobüs, raylı sistemler ve teleferik hatları ile özel toplu taşıma araçlarında kullanılabilecek mobil bilet uygulaması hayata geçirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 04:24 
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