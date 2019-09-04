Başkentte 'mobil bilet' dönemi başladı
2 saat önce
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından otobüs, raylı sistemler ve teleferik hatları ile özel toplu taşıma araçlarında kullanılabilecek mobil bilet uygulaması hayata geçirildi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından otobüs, raylı sistemler ve teleferik hatları ile özel toplu taşıma araçlarında kullanılabilecek mobil bilet uygulaması hayata geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 04:24
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları İstanbul Bilgi Üniversitesi, Can Holding'e satıldı Kürt İdris'in, Bülent Ersoy'un "Silahını ver" teklifine verdiği efsane yanıt Ağabeyinin yaptığı siyasi paylaşımlar, Nihat Hatipoğlu'nu zora sokacak