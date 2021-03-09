Son dakika! Başkentte mobilya atölyesinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü - Son Dakika

Ankara'da, mobilya atölyesinde çıkan ve kısa sürede söndürülen yangın hasara neden oldu.

Siteler semtinde, Kalım Caddesi'ndeki 2 katlı mobilya atölyesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince, çevredeki atölyelere sıçramadan kısa sürede söndürülen yangında hasar meydana geldi.