Son Dakika Haberleri: Başkentte Mobilya Atölyesinde Yangın

Başkentte Mobilya Atölyesinde Yangın

20 dakika önce

Altındağ ilçesinde 4 katlı bir iş yerinin 3'üncü katındaki mobilya atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Altındağ ilçesinde 4 katlı bir iş yerinin 3'üncü katındaki mobilya atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Önder Mahallesi Siteler'de bulunan 4 katlı bir iş yerinin 3'üncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken mobilya atölyesinde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 05:04 Kaynak: AA

Altındağ, İtfaiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kılıçdaroğlu'nun "Çöp Topluyor" Diye Kürsüden Fotoğrafını Gösterdiği Kadın, İsyan Etti Avcılar'da Ücretlerini Alamayan Temizlik İşçileri İş Bırakınca Sokaklarda Çöp Yığınları Oluştu

Tekstilin İki Devi Anlaştı, Türkiye'yi Üs Yapacaklar Devlet Desteğiyle Kurduğu İşletmede 240 Kişi Çalışıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.2.2019 05:24:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkentte Mobilya Atölyesinde Yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]