Başkentte Mobilya Atölyesinde Yangın
20 dakika önce
Altındağ ilçesinde 4 katlı bir iş yerinin 3'üncü katındaki mobilya atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Altındağ
ilçesinde 4 katlı bir iş yerinin 3'üncü katındaki mobilya atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Önder Mahallesi Siteler'de bulunan 4 katlı bir iş yerinin 3'üncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken mobilya atölyesinde maddi hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 05:04 Kaynak: AA
Kılıçdaroğlu'nun "Çöp Topluyor" Diye Kürsüden Fotoğrafını Gösterdiği Kadın, İsyan Etti
Avcılar'da Ücretlerini Alamayan Temizlik İşçileri İş Bırakınca Sokaklarda Çöp Yığınları Oluştu
Tekstilin İki Devi Anlaştı, Türkiye'yi Üs Yapacaklar
Devlet Desteğiyle Kurduğu İşletmede 240 Kişi Çalışıyor