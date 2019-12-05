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Başkentte mobilya atölyesinde yangın

6 saat önce

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, mobilya sanayi merkezi Siteler'deki bir atölyede çıkan yangın hasara neden oldu.

Başkentte mobilya atölyesinde yangın, System.String[]

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, mobilya sanayi merkezi Siteler'deki bir atölyede çıkan yangın hasara neden oldu.

Taşdelen Caddesi'nde üç katlı bir mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla söndürülen yangın nedeniyle atölye kullanılamaz hale geldi.

Taşdelen, Altındağ, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:18 Kaynak: AA
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