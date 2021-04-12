Başkentte Modern Çarşı'nın yerine yapılacak kültür ve sanat merkezinin projesi yarışma ile belirlenecek - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığınca düzenlenecek "Ulus Modern Kültür ve Sanat Merkezi Ulusal Mimarlık Yarışması" ile eski Modern Çarşı'nın bulunduğu alana nitelikli çağdaş bir yapı kazandırılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Kamu İhale Kanunu'nun 23. maddesi uyarınca ve "Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği" doğrultusunda serbest, ulusal ve tek kademeli mimari proje yarışması yapılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin "Yarışmayla Ankara" programı kapsamında açılan yarışmanın konusu, başkentin tarihi merkezi Ulus'ta inşa edilecek bir "Kültür ve Sanat Merkezi" olarak belirlendi.

Yarışmaya katılacak projeler arasından seçilecek merkez, 2003 yılında çıkan yangının ardından yıkılan ve Ulus'un farklı katmanlarını temsil eden yapılara ve kent dokularına komşu durumdaki Modern Çarşı'nın arsasına yapılacak.

Yarışmacılardan Ankara kent tarihinin önemli yapı ve kentsel ögelerini içeren bu alana, nitelikli bir çağdaş yapı kazandırmaları bekleniyor.

Ulus'un canlı bir ticaret ve iş merkezi olmasının yanında sosyal ve kültürel merkez kimliğini de yeniden kazanmasının, gün boyunca yoğun kullanılabilen çekici ve güvenli mekanların artmasına bağlı olduğu vurgulanan ilanda, şu ifadelere yer verildi:

"Ulus'a kültür ve sanat etkinliklerini çekecek, kullanıcı profilini çeşitlendirecek, etkinlik üreten jeneratör işlevlere ihtiyaç vardır. Modern Çarşı, döneminin öncü yapılarından biri olarak, bulunduğu semtin sınırlarını aşan bir etkiye sahipti. Bugün yerine gelecek olan Ulus Modern ise başkente çoğulcu, katılımcı ve esin verici buluşma mekanları kazandıracak bir odak yapı olarak öneriliyor."

Yarışmaya katılma koşulları

Yarışmaya başvuracaklarda aranılan şartlar ise şöyle:

"TMMOB Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak,

Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak,

Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların birinci dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,

Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak,

Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek,

Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,

Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,

4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak."

Yarışmaya katılmak için son tarih 13 Temmuz olarak belirlenirken, projeler 3 Ağustos'a kadar teslim edilebilecek.