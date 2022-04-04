Başkentte motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada
ANKARA Ankara'nın Polatlı ilçesinde motosiklet ile otomobil çarpıştı. Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, Polatlı ilçesi Ankara- Eskişehir Karayolu Dörtyol Kavşağında meydana gelen kazada, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son Dakika | Başkentte motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada - Son Dakika