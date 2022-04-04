Son Dakika | Başkentte motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada - Son Dakika
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Son Dakika | Başkentte motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

04.04.2022 09:45

Edinilen son dakika haberine göre Başkentte motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza kameradaANKARA Ankara'nın Polatlı ilçesinde motosiklet ile otomobil çarpıştı.

Başkentte motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

ANKARA Ankara'nın Polatlı ilçesinde motosiklet ile otomobil çarpıştı. Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Polatlı ilçesi Ankara- Eskişehir Karayolu Dörtyol Kavşağında meydana gelen kazada, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Son Dakika | Başkentte motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada
Son Dakika | Başkentte motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Başkentte motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada - Son Dakika


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