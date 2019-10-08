Son Dakika Haberleri: Başkentte motosiklet kazası: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Başkentte motosiklet kazası: 2 yaralı

Başkentte motosiklet kazası: 2 yaralı

1 saat önce

Başkentte, motosikletin çarptığı yaya ile sürücü yaralandı.

Başkentte, motosikletin çarptığı yaya ile sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesinde, Ragıp Tüzün Caddesi'nden Ulus istikametine motosikletiyle giden Berk Ali Özer (22), yaya Hasan Uluca'ya (75) çarptı.

Kazada yaralanan Özer ve Uluca, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Başkentte motosiklet kazası: 2 yaralı

Yenimahalle, Ali Özer, Ulus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:10 Kaynak: AA
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