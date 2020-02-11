Başkentte muhtarlık seçimlerinde 1 kişinin hayatını kaybettiği kavgayla ilgili davaya başlandı - Son Dakika

Ankara'nın Haymana ilçesinde muhtarlık seçimleri sırasında 1 kişinin hayatını kaybettiği kavgayla ilgili 2 sanığın yargılanmasına başlandı.

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Fatih Çetingül, tutuksuz sanık Salih Yavuz, maktul Hacı Ali Akçil'in annesi Şefika ve babası Galip Akçil ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasının ardından tutuklu sanık Fatih Çetingül'ün savunması alındı.

Muhtar adaylarından Salih Yavuz'un damadı olduğunu beyan eden Çetingül, olay günü maktul Hacı Ali Akçil'in yakınlarının oy kullanmaya gelenleri kışkırttığını öne sürdü.

Bu sırada bir koşuşturmaca gördüğünü dile getiren Çetingül, arbede sırasında maktulun kardeşi Hasan Akçil'in elinde sopa olduğunu, sopayı Hacı Ali Akçil'in aldığını iddia etti. Çetingül, "Hacı Ali Akçil önce bana, daha sonra da Fevzi Yavuz'a vurdu. Benim kafamdan kanlar geldi ve okulun duvarına doğru ne yaptığımı bilmeden sendeleyerek gittim." dedi.

Çetingül, daha sonra gittiği kayınpederinin dükkanından aldığı bıçakla okula döndüğünü ifade ederek, "Ben okulun içine doğru gitmek istedim, o tarafa doğru yöneldim, belimden bıçağı çıkardım. Hacı Ali Akçil'in önce kalçasına bir kez bıçağı batırdım, tekrar bir kere daha bıçağı salladığım sırada Hacı Ali Akçil döndü, dönünce bıçak başka bir yere saplandı." diye konuştu.

"Birbirimize hiçbir garezimiz yok"

Tutuksuz Salih Yavuz da olay günü maktul Hacı Ali Akçil ile Murat Ünal'ın tartışmaya başladığını, bu sırada maktulün kendisine ağır küfürler ettiğini iddia etti.

Akçıl'ın kendisine ettiği küfürleri duyan oğlu Ömer Yavuz'un da tartışmaya dahil olduğunu anlatan Salih Yavuz, oğluna tokat atarak kavgayı ayırmaya çalıştığını, bu sırada damadı sanık Fatih Çetingül'ü yerde gördüğünü ileri sürdü.

Maktul ile aralarında herhangi bir sıkıntı olmadığını savunan Salih Yavuz, "Bildiğim bundan ibaret. Aramızda hiçbir sıkıntı yok. Senelerdir ben maktulün kiracısıyım. Birbirimize hiçbir garezimiz yok." dedi.

Daha sonra duruşma salonunda şikayetçiler ve müdafiler huzurunda olay anının önce ve sonrasını gösteren video izlendi.

Mahkeme başkanının sanıklara görüntülerle ilgili yönelttiği soruların ardından, tanık beyanları alındı.

Beyanlara karşı diyeceği sorulan sanık Çetingül, pişman olduğunu, yalnızca aldığı darbelerden ötürü bu eylemi gerçekleştirdiğini söyledi.

Çetingül'ün tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, davayı 2 Nisan'a erteledi.

Olay

Haymana'da 31 Mart 2019 seçimlerinde Çaldağ Mahallesi muhtarlığına aday olan Hacı Ali Akçil, seçim günü bıçaklı saldırıya uğramış ve ağır yaralanmıştı.

Oyların sayılmasına saatler kala yaralanan Akçil, muhtar seçildiğini öğrenemeden hayatını kaybetmişti.