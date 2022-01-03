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Başkentte narkotik suçundan bir haftada 29 kişi tutuklandı - Son Dakika

Başkentte narkotik suçundan bir haftada 29 kişi tutuklandı

03.01.2022 16:37

- Başkentte narkotik suçundan bir haftada 29 kişi tutuklandı Başkent'te uyuşturucu suçlarını önlemeye yönelik 27 Aralık-02 Ocak tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 311 şüpheliden 29'u tutuklandı.

- Başkentte narkotik suçundan bir haftada 29 kişi tutuklandı

ANKARA - Başkent'te uyuşturucu suçlarını önlemeye yönelik 27 Aralık-02 Ocak tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 311 şüpheliden 29'u tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, il genelinde uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla 27 Aralık 2021 - 02 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 311 kişiden 29'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda toplam; 29.8 kilogram esrar, 1 kilogram eroin, 800 gram bonzai, 240 gr metamfetamin, bin 800 adet ecstasy ve 3 bin 500 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Başkentte narkotik suçundan bir haftada 29 kişi tutuklandı

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Uyuşturucu, Narkotik, Aralık, Ocak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkentte narkotik suçundan bir haftada 29 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkentte narkotik suçundan bir haftada 29 kişi tutuklandı - Son Dakika
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