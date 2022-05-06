Başkentte nişanlısı tarafından katledilen kadının katil zanlısı yakalandı - Son Dakika

Ankara'da nişanlısı olduğu Dilek Ceylan'ını evinde silahla öldürdükten sonra kayıplara karışan İdris N. yakalanarak gözaltına alındı.

Keçiören'de yaşayan 32 yaşındaki Dilek Ceylan'ın nişanlısı İdris N., 1 Mayıs gecesi önceki günlerde tartışma yaşadığı Ceylan'ın evine konuşma bahanesiyle gelmişti. Evde meydana gelen kavganın ardından Ceylan'ın kalbine yanına getirdiği silahla iki el ateş ederek ölümüne sebep olan İdris N. kaçarak kayıplara karışmıştı. Olayın ardından katil zanlısı yakalamak için harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince özel ekip oluşturuldu. Cinayet Büro dedektifleri yaptıkları teknik ve fiziki çalışmalarının ardından İdris N.'nin Yayla Mahallesi'nde bir evde saklandığı tespit etti. Katil zanlısı düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. İdris N.'nin emniyetteki sorgusunun devam ettiği belirtildi. - ANKARA