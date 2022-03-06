Başkentte nöbetçi eczanede bıçaklı soygun girişimi - Son Dakika
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Başkentte nöbetçi eczanede bıçaklı soygun girişimi

06.03.2022 17:40

Başkentte nöbetçi eczanede gece bıçaklı soygun girişiminde bulunan şüpheli, eczacı ve teknisyen tarafından etkisiz hale getirildi.

Başkentte nöbetçi eczanede gece bıçaklı soygun girişiminde bulunan şüpheli, eczacı ve teknisyen tarafından etkisiz hale getirildi.

Çankaya ilçesinde soygun girişiminde bulunulan eczanenin sahibi Ç.K.E, AA muhabirine, eczanesinde hasta bulunmadığı sırada elinde bıçak taşıyan bir kişinin "kasayı boşalt" diyerek hızlıca içeri girdiğini söyledi.

İlk anda olayın şokuyla ne yapacağını bilemediğini anlatan Ç.K.E, daha sonra ayağa kalkarak içinde para bulunan yazar kasaya doğru ilerlediğini belirtti.

Ç.K.E, o sırada eczanede çalışan teknisyenin içerideki odadan çıktığını dile getirerek, "Teknisyen arkadaşım sesi duyarak odadan çıktığında, saldırganın elindeki bıçağı görmemiş olabileceğini düşünerek ona durmasını söyledim. O sırada saldırgan yazar kasayı alıp kaçmaya başladı. Kaçarken kasayı sütuna çarptığı için tüm paralar yere savruldu. Biz de peşinden koştuk ve dükkanın önünde saldırganı yakaladık." dedi.

"Teknisyen arkadaşım elinden yaralandı"

Dükkanın önünde saldırganı yere yatırdıktan sonra ilk olarak elindeki bıçağı almak istediklerini söyleyen Ç.K.E, "Ben saldırganı tutmaya çalışırken teknisyen arkadaşım da elinden bıçağı almaya çalıştı. Bu sırada saldırgan, teknisyen arkadaşımın elini ısırmış ayrıca arkadaşım elinden bıçakla yaralanmış. Neyse ki saldırganı etkisiz hale getirmeyi başardık." diye konuştu.

Ç.K.E, daha sonra şüpheliyi olay yerine gelen emniyet güçlerine teslim ettiklerini söyleyerek, "Sağlık çalışanları olarak nöbet tutmak zorundayız, insanların sağlığı için çalışıyoruz, kamu görevi yapıyoruz. Şüphelinin daha önce de birçok sabıkası olduğunu öğrendik, gerekli cezayı almasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Olayın takipçisi olacağız"

Ankara Eczacı Odası tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada, eczacı ve eczane teknisyenine geçmiş olsun dileğinde bulunularak, şunlar kaydedildi:

"Failin en kısa sürede hak ettiği cezayı almasını istiyoruz. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin her türlüsünü en sert şekilde kınıyor, şiddet olaylarının yaşanmaması adına yetkilileri gereken önlemleri almaya davet ediyoruz. Halkın sağlığını önceleyerek kesintisiz şekilde ilaç ve sağlık danışmanlığı hizmeti veren eczacılara yönelik bu tür girişimleri asla kabul etmiyor, olayın takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyuyoruz."

Başkentte nöbetçi eczanede bıçaklı soygun girişimi
Başkentte nöbetçi eczanede bıçaklı soygun girişimi
Başkentte nöbetçi eczanede bıçaklı soygun girişimi

YORUMLAR
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Çankaya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkentte nöbetçi eczanede bıçaklı soygun girişimi - Son Dakika


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