Başkentte normal hayata geçilmesiyle tüm işletmeler faaliyete başladı - Son Dakika

Başkentte, Kovid-19 salgını kapsamında uygulanan kademeli normalleşmenin üçüncü etabına geçilmesiyle kahvehane, kıraathane, yüzme havuzları ve mangal yerleri faaliyete geçti.

Ankara'daki işletmeciler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapattıkları kapılarını yeniden açtı.

Vatandaşlar, Kızılay'da bulunan kahvehane ve kıraathanelere erken saatlerden itibaren gitmeye başladı.

Bugün itibarıyla faaliyete geçen Çankaya Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu'na da vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Yüzmeye gelen vatandaşların yanı sıra yeni kayıt yaptırmak isteyenlerin yoğun olduğu görüldü.

Piknik ve mesire alanlarında mangal yakmanın serbest hale gelmesiyle kentteki mangal alanları da hizmete açıldı.