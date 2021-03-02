Başkentte normalleşme kuralları belli oldu - Son Dakika

Başkentte normalleşme kuralları belli oldu

02.03.2021 17:12
Başkentte normalleşme kuralları belli oldu, System.String[]

Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, "Orta Riskli Bölge" grubunda bulunan Başkent'te uygulanacak yeni kontrollü normalleşme sürecine ilişkin alınan kararları açıkladı.

Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, "Orta Riskli Bölge" grubunda bulunan Başkent'te uygulanacak yeni kontrollü normalleşme sürecine ilişkin alınan kararları açıkladı.

Vali Vasip Şahin başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun yeni normalleşme sürecinde aldığı kararlara ilişkin açıklama ise şu şekilde:

"Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar çerçevesinde ve İçişleri Bakanlığı'nın 02.03.2021 tarih 3514 sayılı Genelgesi doğrultusunda, İlimiz genelinde;

1. Sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında İçişleri Bakanlığının 30.11.2020 tarih 20076 sayılı genelgesi ve 01.12.2020 tarihli ve 2020-85 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararında belirlenen "Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde" yer alan istisna/muafiyetler (sonraki kararlarda yapılan eklemeler dahil) ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilecektir. Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında; Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanmasına,

2. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasına, toplu taşıma araçlarını kullanabilmelerine,

3. Ekteki tablolarda belirlenen kapasite oranları ve oturma düzenlerine göre 07.00- 19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek olan yeme-içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile kıraathane ve çay bahçesi gibi işyerleri için Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan mesafe koşulları (masalar ve koltuklar arası) göz önünde bulundurularak açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde yüzde 50 kapasite sınırlaması oranı uygulanarak mekanda bulunabilecek masa-koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısının tespit edilmesine, yeme-içme yerlerinin; 19.00-21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 21.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde hizmet verebilmelerine,

Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberindeki mesafe kuralları ile ekte yer alan tabloda belirtilen kapasite kullanım oranlarına göre her bir yeme-içme yeri için ekte örneği verilen oturma düzeni planının hazırlanmasına ve içeride aynı anda bulunacak müşteri sayısının, müşterilerin içeriden ve dışarıdan rahatlıkla görebileceği şekilde ilan edilmesine, yeme-içme yerlerinde onaylanan oturma düzeninde belirtilen şeklin dışında mekanda kesinlikle fazladan masa-koltuk bulundurulmamasına ve bu yerlerde HES kodu kontrol edilmeksizin müşteri kabul edilmemesine,

4. Girişlerde HES kodu kullanılması ve seyirci/refakatçi/misafir alınmaması kaydıyla halı saha, yüzme havuzu vb. tesislerin 09.00-19.00 saatleri arasında çalışabilmelerine,

5. Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünlerin, kişi başına minimum 8 metrekare alan ayrılması, katılımcı sayısının 100'ü geçmemesi ve 1 saatle sınırlı olması kaydıyla yapılabilmesine,

6. Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklerin kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300'ü geçmemek üzere ilgili kurum/kuruluşların yetkililerince her türlü tedbir alınarak yapılabilmesine,

Ayrıca denetim faaliyetlerinin kesintisiz yürütülmesi amacıyla yukarıda belirtildiği şekilde kişilerin bir araya gelmesine neden olacak her türlü etkinliğin Valilik veya Kaymakamlıklara (ilgili mevzuatında başkaca bir hüküm bulunmadığı takdirde en az üç gün öncesinden) e- başvuru sistemi üzerinden ya da doğrudan dilekçeyle bildirilmesi sağlanarak bu kurum ve kuruluşlarca yapılacak etkinliklerde belirlenen kurallara ve kişi ve alan sınırlamalarına riayet edilip edilmediğinin denetim ekiplerince kontrol edilmesine,

7. Benzer şekilde nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlerde de kişi ve alan sınırlamalarının kontrolünün sağlanması için nikah ve/veya düğün salonu işletmelerince yapacakları her türlü organizasyon öncesinde kişisel verilere yer verilmeksizin hangi günde hangi saat aralıklarında nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğün organizasyonu yapacaklarının en az üç gün öncesinden Kaymakamlıklara e-Devlet kapısından, İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden ya da doğrudan dilekçe ile bildirilmesinin sağlanmasına,

8. Eğitim ve öğretimde 2 Mart 2021 tarihi itibariyle;

A) 1. Okul öncesi eğitim kurumlarında ve özel eğitim okullarında tam zamanlı olarak,

2. Birleştirilmiş sınıflı okullarda ve kırsal mahalle ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda tam zamanlı olarak,

3. Destekleme ve yetiştirme kurslarında, yüz yüze eğitime devam edilmesine,

B) 1. İlkokullarda iki gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, üç gün uzaktan,

2. Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda iki gün seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, üç gün uzaktan,

3. Ortaokul 8. sınıflarda haftada 12-22 saat olacak şekilde seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze,

4. Hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarda haftada iki gün seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, üç gün uzaktan eğitim,

5. 12. sınıflarda haftada 16-24 saat olacak şekilde seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, eğitime başlanmasına,

C) Sınavların seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze yapılmasına, kaymakamlıklar ve ilgili kurumlarca konuya gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliği ile karar verildi."

-İHA-

Hıfzıssıhha Kurulu, Vasip Şahin, Evlilik, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkentte normalleşme kuralları belli oldu - Son Dakika


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