Başkentte normalleşme süreci denetimi yapıldı - Son Dakika

Başkentte, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, yavaşlatılan otobüs seferlerinin yeniden başlatılması üzerine, Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) ve metro istasyonlarında denetim yaptı.

Normalleşme sürecinin başlamasının ardından AŞTİ ve metro istasyonlarında yoğunluk yaşandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu havalimanı, metro istasyonu, gar ve otogarlardaki özel güvenlik hizmetleri denetlenirken, normalleşme sürecinde, vatandaşların maske ve sosyal mesafe kurallarına uyup uymadıkları da kontrol edildi.

Ekipler, ayrıca metro ve otobüslerde sosyal mesafeli oturma düzeni uyarısında bulunurken, vatandaşları koronavirüs tedbirleri hakkında bilgilendirdi.