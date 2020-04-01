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Başkentte "öğrenci abonman kart" uygulaması ÖHO'larda da geçerli olacak
33 dakika önce
Ankara Büyükşehir Belediyesince, öğrenci abonman kart uygulamasının özel halk otobüsleri (ÖHO) ile özel toplu taşıma araçlarında (ÖTA) da geçerli olacağı bildirildi.
Ankara Büyükşehir Belediyesince, öğrenci abonman kart uygulamasının özel halk otobüsleri (ÖHO) ile özel toplu taşıma araçlarında (ÖTA) da geçerli olacağı bildirildi.
Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 60 liraya aylık 200 binişlik öğrenci abonman kart uygulamasına ilişkin Ankara Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi (AHOK) ve Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odaları ile protokol imzalandı.
Yapılan protokolle, EGO Genel Müdürlüğü bünyesindeki, metro, Ankaray, otobüs ve teleferikte geçerli olan öğrenci abonman kartları, bugünden itibaren ÖHO ve ÖTA'larda da geçerli olacak.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 12:48 Kaynak: AA
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