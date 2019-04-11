Başkentte Öğrenciler Hindistan'ı Çizdi

Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliği ev sahipliğinde "Hindistan İzlenimleri Tagore Resim Yarışması" düzenlendi.

Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliği ev sahipliğinde "Hindistan İzlenimleri Tagore Resim Yarışması" düzenlendi.



Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile büyükelçilikte yapılan etkinlikte, başkentin çeşitli okullarından öğrenciler yarıştı.



"Türkiye-Hindistan Arkadaşlığı" temalı yarışmada öğrencilerin çizimlerini Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya yakından izledi.



Büyükelçi Bhattacharyya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların toplumun en değerli hazinesi olduğunu söyledi.



Türkiye ile Hindistan arasındaki bağları derinleştirmek için çocukların zihin dünyalarından faydalanmak istediklerini kaydeden Bhattacharyya, "Çünkü onların dünyası yeni fikirlere hep açık. Bazen çizdikleri çok ses getiriyor." dedi.



Yarışmanın başkentin yanı sıra Antalya, İstanbul ve Bursa'da da eş zamanlı düzenlendiğini vurgulayan Bhattacharyya, benzer yarışmanın festival düzeyinde kendi ülkesinde de yapıldığını belirtti.



Yarışmanın, ilkokul, ortaokul, lise ve özel eğitim öğrencileri olmak üzere 4 kategoride gerçekleştirildiğini anlatan Bhattacharyya, yarışma ile çocukların fikir dünyalarını "Türkiye-Hindistan Arkadaşlığı" üzerine düşünebilmelerinin ve bunu resme yansıtmalarının amaçlandığını ifade etti.



Her kentin 20 kazananı olacağını söyleyen Bhattacharyya, yarışmanın dört büyük ödülünü kazananların ise ailesinin bir üyesi ile "Hindistan gezisi" fırsatı yakalayacağını açıkladı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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