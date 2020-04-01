Başkentte öğrencilere bir ulaşım kolaylığı daha - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesinin öğrenci dostu uygulamalarına bir yenisi daha eklendi.



Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerden gelen talep üzerine EGO'ya ait toplu taşıma araçlarından sonra 60 TL'ye 200 binişlik öğrenci abonman kartı uygulamasının 1 Nisan'dan itibaren Özel Halk Otobüsleri ile Özel Toplu Taşıma araçlarında da geçerli olduğunu açıkladı. EGO Genel Müdürlüğü korona virüs salgını nedeniyle toplu taşıma araçları kullanım oranlarında yüzde 90 oranında azalma yaşanması üzerine servis saatlerinde yeni düzenleme yaptı.



Öğrenci abonman 1 Nisan'dan itibaren ÖHO ve ÖTA'larda da geçerli



Özel Toplu Taşıma Araçları Kooperatifleri (AHOK) VE Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odaları ile yapılan protokol kapsamında hayata geçirilen uygulama ile Başkentli öğrenciler için 1 Nisan tarihinden itibaren başladı.



Başkent'te toplu ulaşım araçlarında; kredi kartı, N-Kolay (MCHIP) bankamatik kartı, Mobil (NFC) ve manyetik tek binişlik ANKARAKART uygulamasının sisteme dahil edilmesinin ardından 1 Eylül 2019 tarihinden itibaren ÖHO ve ÖTA'lar da ANKARAKART sistemine dahil oldu.



Öğrencilerden gelen talep üzerine UKOME kararıyla hayata geçirilen uygulamanın başladığına ilişkin Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuruda, "Hazır okullar tatilken, siz evde ailenizle bolca vakit geçirin, #EvdeKal'ın. Sizin taleplerinizin hayata geçirildiği nice günleri birlikte yaşayacağız" denildi.



EGO'dan servis saatlerine yeni düzenleme



Mart ayında salgın hastalık riski nedeniyle toplu taşıma araçlarını kullanım oranında yüzde 90 oranında azalma olması üzerine EGO Genel Müdürlüğü servis saatlerinde yeni düzenlemeye gitti.



ANKARAY ve Metro'da 1 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere servis programı yeniden düzenlenirken, Başkentlilerin yoğun olarak kullandığı ulaşım araçlarından biri olma özelliğini taşıyan Ankara Metrosu, (Kızılay- Sincan Törekent OSB ile Kızılay- Çayyolu) hatlarında sabah 06.00 ile 07.00 saatleri arasında mevcut servis aralığı 10 dakikadan 15 dakikaya çıkarıldı. Akşam mesai çıkışlarının yoğun yaşandığı 16.00 ile 20.30 saatleri arasında mevcut servis aralığı ise 8 dakika olarak korundu.



Cumartesi günü 06.00 ile 07.30 saatleri arasında mevcut servis aralığı 12 dakikadan 15 dakikaya, 20.00 ile 00.00 saatleri arasında uygulanan mevcut servis aralığı da 15 dakikadan 20 dakikaya yükseltildi. Pazar günü ise 06.00 ile 12.00 saatleri arasında mevcut servis aralığı 12 dakika yerine 20 dakika olurken, 20.00 ile 00.00 saatleri arası da 15 dakikadan 20 dakikaya çıkarıldı.



Keçiören- AKM Metro İşletmesinde;



-Hafta içi 06.00-07.00 saatlerinde servis aralığı: 13 dakika,



-Hafta içi 20.00-00.15 saatlerinde servis aralığı: 20 dakika



-Hafta sonları 06.00 ile 07.00 saatleri ile 23.00-00.15 saatlerinde servis aralığı: 20 dakika olarak belirlendi.



Dikimevi ve AŞTİ'den son seferler Kızılay'da saat 00.00 olacak şekilde düzenlenen ANKARAY İşletmesi tren sefer aralığı ise şu şekilde yeniden düzenlendi:



-Hafta içi: 06.00-07.00 arası: 20 dakika,



-Hafta içi: 16.00-20.30 arası: 15 dakika,



-Hafta sonu tüm gün: 20 dakika



EGO otobüsleri ve gece yolcu servis hatlarında da değişiklik



EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuru ile 1 Nisan itibarıyla Özel Halk Otobüsleri (ÖHO) ve Özel Toplu Taşıma Araçları (ÖTA) ile birlikte ortak güzergahta çalışmakta olan EGO otobüslerinin servis hizmetlerinde değişikliğe gidildi.



Vatandaşların EGO Genel Müdürlüğü'nün www.ego.gov.tr internet adresinden de ayrıntılı bilgi alabileceği yeni düzenlemeye göre servisleri kaldırılan EGO otobüs hatları şöyle:



145- Atatürk Sitesi- Ulus



154- Sokullu- Ulus



155- Atatürk Sitesi- Sokullu Caddesi- Ulus



185- Oran Sitesi- Ulus



203- İncirli- Ulus- Bakanlık



252- Atapark- Kuşcağız- Ulus- Bakanlık



263- Etlik Aşağı Eğlence- Bakanlık



317- Bağcılar-15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı- Sıhhiye- İç Aydınlık



413- Altınpark- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı- Çankaya



427- Subayevleri- Ulus- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı- A. Ayrancı



440- Pursaklar- Merkez Mah.- Ulus- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı



511- Sincan- Ümitköy Metro İstasyonu



521- Fatih (GOP)- Ümitköy Metro İstasyonu



530-2- Etimesgut- Hikmet Özer Caddesi- Ümitköy Metro İstasyonu



532- Elvankent-Ümitköy Metro İstasyonu



541- Eryaman- Ümitköy Metro İstasyonu



541-1- Fatih(GOP)- Eryaman- Ümitköy Metro İstasyonu



Saat 00.00-05.00 çalışan gece yolcu servisi hatları



EGO otobüslerinin aşağıda bulunan bazı gece yolcu servis hatlarında hizmete geçici süreliğine ara verildi.



107-6- Gölbaşı-TOKİ-AŞTİ- Akköprü-Ulus



151-6 - Gölbaşı- Karagedik Mah.(Dikilitaş-Tepeyurt)



155-6- Atatürk Sitesi- Sokullu Cad.-Ulus



183-6- İlker- Sinan Caddesi- Ulus



185-6- Oran Sitesi- Ulus



201-6- Batıkent- Demetevler- Yenimahalle-15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı



253-6- Kuşcağız- İncirli- Ulus-15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı- Bakanlıklar



261-6- Kasalar- Bakanlık



266-6- Bağlum- Ulus- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı- Bakanlık



279-6- Yükseltepe- Ayvalı- Ulus-15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı- Bakanlık



284-6- Esertepe- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı- Bakanlık



288-6- Refik Saydam Caddesi- Ulus- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı



304-6- Ulus- Sıhhiye- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı- Kırkkonaklar



318-6- Ulus- Sıhhiye- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı- Bağcılar



321-6- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı- Sıhhiye- Ulus- Karapürcek- Beşikkaya-Baş



334-6- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı- Sıhhiye- Ulus- Mamak- Boğaziçi- Akşemsettin



341-6- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı- Sıhhiye- Ulus- Ege Mahallesi- Misket Mahallesi



347-6- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı- Sıhhiye- Ulus- Bahçeler Üstü TOKİ-Altıağaç



355-6- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı- Sıhhiye- Ulus- Zerdalitepe- Yeşilbayır-Mamak



380-6- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı- Sıhhiye- Ulus- Akdere- Peyami Safa- Mutlu



392-6- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı- Sıhhiye- Ulus- Doğantepe 2. Cad. 4. Cad- 8. Cad



403-6- Gülpınar- Güneşevler- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı- Atakule- Birlik Mahallesi



415-6- Aktepe- Yeşiltepe- Ulus- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı



427-6- Subayevleri- Ulus- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı- A. Ayrancı



439-6- Pursaklar- Ayyıldız Mahallesi- Ulus- Bakanlık



454-6- Örnek- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı- Öveçler- Lizbon Caddesi



481-6- Uyanış- Aslaft-15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı- Balgat- Ceyhun A. K. Cad.



482-6- Uyanış- Hacıkadın- Ulus-15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı



486-6- Yıldırım Beyazıt Üniversitesi- Dumlupınar- Saray- Ulus- Sıhhiye



504-6- Yenikent- Ortapınar TOKİ- İlksan TOKİ- Sıhhiye



516-6- Sincan- Sıhhiye



523-6- Sincan- Polatlı 2. Cad.- Sıhhiye



525-6- Fatih- Pilevne Mahallesi- Sıhhiye



540-6- Eryaman- Sıhhiye



565-6- Sincan- Ahi Mesud Bulvarı- Hikmet Özer Caddesi- Sıhhiye



602-6- Sıhhiye-15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı- Beytepe- Çayyolu- Yaşamkent - ANKARA