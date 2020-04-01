Başkentte öğrencilere bir ulaşım kolaylığı daha - Son Dakika
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Başkentte öğrencilere bir ulaşım kolaylığı daha

6 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediyesinin öğrenci dostu uygulamalarına bir yenisi daha eklendi.

Başkentte öğrencilere bir ulaşım kolaylığı daha, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesinin öğrenci dostu uygulamalarına bir yenisi daha eklendi.


Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerden gelen talep üzerine EGO'ya ait toplu taşıma araçlarından sonra 60 TL'ye 200 binişlik öğrenci abonman kartı uygulamasının 1 Nisan'dan itibaren Özel Halk Otobüsleri ile Özel Toplu Taşıma araçlarında da geçerli olduğunu açıkladı. EGO Genel Müdürlüğü korona virüs salgını nedeniyle toplu taşıma araçları kullanım oranlarında yüzde 90 oranında azalma yaşanması üzerine servis saatlerinde yeni düzenleme yaptı.


Öğrenci abonman 1 Nisan'dan itibaren ÖHO ve ÖTA'larda da geçerli


Özel Toplu Taşıma Araçları Kooperatifleri (AHOK) VE Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odaları ile yapılan protokol kapsamında hayata geçirilen uygulama ile Başkentli öğrenciler için 1 Nisan tarihinden itibaren başladı.


Başkent'te toplu ulaşım araçlarında; kredi kartı, N-Kolay (MCHIP) bankamatik kartı, Mobil (NFC) ve manyetik tek binişlik ANKARAKART uygulamasının sisteme dahil edilmesinin ardından 1 Eylül 2019 tarihinden itibaren ÖHO ve ÖTA'lar da ANKARAKART sistemine dahil oldu.


Öğrencilerden gelen talep üzerine UKOME kararıyla hayata geçirilen uygulamanın başladığına ilişkin Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuruda, "Hazır okullar tatilken, siz evde ailenizle bolca vakit geçirin, #EvdeKal'ın. Sizin taleplerinizin hayata geçirildiği nice günleri birlikte yaşayacağız" denildi.


EGO'dan servis saatlerine yeni düzenleme


Mart ayında salgın hastalık riski nedeniyle toplu taşıma araçlarını kullanım oranında yüzde 90 oranında azalma olması üzerine EGO Genel Müdürlüğü servis saatlerinde yeni düzenlemeye gitti.


ANKARAY ve Metro'da 1 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere servis programı yeniden düzenlenirken, Başkentlilerin yoğun olarak kullandığı ulaşım araçlarından biri olma özelliğini taşıyan Ankara Metrosu, (Kızılay- Sincan Törekent OSB ile Kızılay- Çayyolu) hatlarında sabah 06.00 ile 07.00 saatleri arasında mevcut servis aralığı 10 dakikadan 15 dakikaya çıkarıldı. Akşam mesai çıkışlarının yoğun yaşandığı 16.00 ile 20.30 saatleri arasında mevcut servis aralığı ise 8 dakika olarak korundu.


Cumartesi günü 06.00 ile 07.30 saatleri arasında mevcut servis aralığı 12 dakikadan 15 dakikaya, 20.00 ile 00.00 saatleri arasında uygulanan mevcut servis aralığı da 15 dakikadan 20 dakikaya yükseltildi. Pazar günü ise 06.00 ile 12.00 saatleri arasında mevcut servis aralığı 12 dakika yerine 20 dakika olurken, 20.00 ile 00.00 saatleri arası da 15 dakikadan 20 dakikaya çıkarıldı.


Keçiören- AKM Metro İşletmesinde;


-Hafta içi 06.00-07.00 saatlerinde servis aralığı: 13 dakika,


-Hafta içi 20.00-00.15 saatlerinde servis aralığı: 20 dakika


-Hafta sonları 06.00 ile 07.00 saatleri ile 23.00-00.15 saatlerinde servis aralığı: 20 dakika olarak belirlendi.


Dikimevi ve AŞTİ'den son seferler Kızılay'da saat 00.00 olacak şekilde düzenlenen ANKARAY İşletmesi tren sefer aralığı ise şu şekilde yeniden düzenlendi:


-Hafta içi: 06.00-07.00 arası: 20 dakika,


-Hafta içi: 16.00-20.30 arası: 15 dakika,


-Hafta sonu tüm gün: 20 dakika


EGO otobüsleri ve gece yolcu servis hatlarında da değişiklik


EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuru ile 1 Nisan itibarıyla Özel Halk Otobüsleri (ÖHO) ve Özel Toplu Taşıma Araçları (ÖTA) ile birlikte ortak güzergahta çalışmakta olan EGO otobüslerinin servis hizmetlerinde değişikliğe gidildi.


Vatandaşların EGO Genel Müdürlüğü'nün www.ego.gov.tr internet adresinden de ayrıntılı bilgi alabileceği yeni düzenlemeye göre servisleri kaldırılan EGO otobüs hatları şöyle:


145- Atatürk Sitesi- Ulus


154- Sokullu- Ulus


155- Atatürk Sitesi- Sokullu Caddesi- Ulus


185- Oran Sitesi- Ulus


203- İncirli- Ulus- Bakanlık


252- Atapark- Kuşcağız- Ulus- Bakanlık


263- Etlik Aşağı Eğlence- Bakanlık


317- Bağcılar-15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı- Sıhhiye- İç Aydınlık


413- Altınpark- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı- Çankaya


427- Subayevleri- Ulus- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı- A. Ayrancı


440- Pursaklar- Merkez Mah.- Ulus- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı


511- Sincan- Ümitköy Metro İstasyonu


521- Fatih (GOP)- Ümitköy Metro İstasyonu


530-2- Etimesgut- Hikmet Özer Caddesi- Ümitköy Metro İstasyonu


532- Elvankent-Ümitköy Metro İstasyonu


541- Eryaman- Ümitköy Metro İstasyonu


541-1- Fatih(GOP)- Eryaman- Ümitköy Metro İstasyonu


Saat 00.00-05.00 çalışan gece yolcu servisi hatları


EGO otobüslerinin aşağıda bulunan bazı gece yolcu servis hatlarında hizmete geçici süreliğine ara verildi.


107-6- Gölbaşı-TOKİ-AŞTİ- Akköprü-Ulus


151-6 - Gölbaşı- Karagedik Mah.(Dikilitaş-Tepeyurt)


155-6- Atatürk Sitesi- Sokullu Cad.-Ulus


183-6- İlker- Sinan Caddesi- Ulus


185-6- Oran Sitesi- Ulus


201-6- Batıkent- Demetevler- Yenimahalle-15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı


253-6- Kuşcağız- İncirli- Ulus-15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı- Bakanlıklar


261-6- Kasalar- Bakanlık


266-6- Bağlum- Ulus- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı- Bakanlık


279-6- Yükseltepe- Ayvalı- Ulus-15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı- Bakanlık


284-6- Esertepe- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı- Bakanlık


288-6- Refik Saydam Caddesi- Ulus- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı


304-6- Ulus- Sıhhiye- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı- Kırkkonaklar


318-6- Ulus- Sıhhiye- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı- Bağcılar


321-6- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı- Sıhhiye- Ulus- Karapürcek- Beşikkaya-Baş


334-6- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı- Sıhhiye- Ulus- Mamak- Boğaziçi- Akşemsettin


341-6- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı- Sıhhiye- Ulus- Ege Mahallesi- Misket Mahallesi


347-6- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı- Sıhhiye- Ulus- Bahçeler Üstü TOKİ-Altıağaç


355-6- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı- Sıhhiye- Ulus- Zerdalitepe- Yeşilbayır-Mamak


380-6- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı- Sıhhiye- Ulus- Akdere- Peyami Safa- Mutlu


392-6- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı- Sıhhiye- Ulus- Doğantepe 2. Cad. 4. Cad- 8. Cad


403-6- Gülpınar- Güneşevler- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı- Atakule- Birlik Mahallesi


415-6- Aktepe- Yeşiltepe- Ulus- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı


427-6- Subayevleri- Ulus- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı- A. Ayrancı


439-6- Pursaklar- Ayyıldız Mahallesi- Ulus- Bakanlık


454-6- Örnek- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı- Öveçler- Lizbon Caddesi


481-6- Uyanış- Aslaft-15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı- Balgat- Ceyhun A. K. Cad.


482-6- Uyanış- Hacıkadın- Ulus-15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı


486-6- Yıldırım Beyazıt Üniversitesi- Dumlupınar- Saray- Ulus- Sıhhiye


504-6- Yenikent- Ortapınar TOKİ- İlksan TOKİ- Sıhhiye


516-6- Sincan- Sıhhiye


523-6- Sincan- Polatlı 2. Cad.- Sıhhiye


525-6- Fatih- Pilevne Mahallesi- Sıhhiye


540-6- Eryaman- Sıhhiye


565-6- Sincan- Ahi Mesud Bulvarı- Hikmet Özer Caddesi- Sıhhiye


602-6- Sıhhiye-15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı- Beytepe- Çayyolu- Yaşamkent - ANKARA

Kızılay, Ulus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 12:58 Kaynak: İHA

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