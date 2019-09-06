Son Dakika Haberleri: Başkentte öğretmenlere oryantiring eğitimi
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Başkentte öğretmenlere oryantiring eğitimi

1 saat önce

ANKARA'da, öğretmenlerin mesleki eğitim ve gelişimlerinin artırılması amacıyla oryantiring eğitimi verildi.

Başkentte öğretmenlere oryantiring eğitimi, System.String[]
ANKARA'da, öğretmenlerin mesleki eğitim ve gelişimlerinin artırılması amacıyla oryantiring eğitimi verildi. Yaklaşık 50 öğretmen, eğitimin ardından okul bahçesinde düzenlenen 'Oryantiring Yarışması'na katıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nce Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'nde, öğretmenlerin mesleki eğitim ve gelişimlerinin artırılması için oryantiring eğitimi düzenlendi. Eğitime, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı ile öğretmenler katıldı. Eğitimin ardından 50 öğretmen, okul bahçesinde kurulan parkurda, ellerindeki haritalarla parkuru bitirmek için kıyasıya yarıştı.
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Boyacı, oryantiringin, öğretmenler ile öğrencilere ekip halinde çalışma ve lider olma özelliği kattığını söyledi. Boyacı, "Oryantiring bu anlamıyla spor olmanın ötesinde çocuklarımız için kendilerini gerçekleştirebilecekleri ve hayata hazırlanabilmeleri için bunu bir fırsat olarak gördük ve değerlendirdik. Onun için bu eğitimi öncelikle öğretimlerimize vermekle başladık. Etkinlik temelli olması bu işin ayrıca önemli bir tarafı, bir taraftan öğrenirken bir taraftan da çocukların noktası oynamaksa oynayarak öğrenmeleri onların en doğal hakkıdır" dedi.
ORYANTİRİNG NEDİR?
Oryantiring (yönbul), her türlü arazide harita ve pusula yardımıyla katılımcıların, denetim noktalarını bulmaya çalıştıkları doğa sporudur.


Anadolu Lisesi, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 04:40 Kaynak: DHA
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